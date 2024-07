Mato Grosso: Desafio da falta de mão de obra no campo Com a menor taxa de desemprego do Brasil, Mato Grosso tem mais demanda do que oferta de mão de obra no campo, segundo pesquisa divulgada...

Conforme a pesquisa, 36,99% dos produtores indicaram a necessidade de operadores de máquinas - Foto por: Marcos Vergueiro/Secom-MT

Com a menor taxa de desemprego do Brasil, Mato Grosso tem mais demanda do que oferta de mão de obra no campo, segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), divulgada nesta segunda-feira (1º.07). Ações e programas do Governo do Estado ofertam capacitação para ampliar oferta de profissionais qualificados.

