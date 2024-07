Mato Grosso: Desafios e oportunidades no setor da construção civil Os dados do Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), divulgados pelo IBGE, mostram um cenário peculiar no setor de construção...

Menor inflação do Centro-Oeste, mas custo por metro quadrado mais alto

Os dados do Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), divulgados pelo IBGE, mostram um cenário peculiar no setor de construção civil em Mato Grosso. No primeiro semestre de 2024, a inflação acumulada no estado foi de 1,16%, uma das menores entre os estados do Centro-Oeste. No entanto, o custo para construir um metro quadrado (m²) permaneceu o mais elevado da região, atingindo R$ 1.822,54.

