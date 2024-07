Mato Grosso em chamas: estado lidera número de focos de incêndio no Brasil em 2024 Mato Grosso continua sendo o estado mais afetado pelas queimadas no Brasil em 2024. Até esta quarta-feira (10), foram registrados...

Mato Grosso lidera número de focos de incêndio no Brasil em 2024, aponta INPE

Mato Grosso continua sendo o estado mais afetado pelas queimadas no Brasil em 2024. Até esta quarta-feira (10), foram registrados 9,2 mil focos de incêndio no estado, representando 23,6% de todos os focos contabilizados no país. Este número representa um aumento de 41,53% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 6,5 mil focos.

