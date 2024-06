Mato Grosso lidera em área queimada no Brasil nos últimos 39 anos Mato Grosso se destaca como o estado brasileiro com a maior área queimada acumulada nos últimos 39 anos, de acordo com a mais recente...

Mato Grosso lidera em área queimada no Brasil nos últimos 39 anos

Mato Grosso se destaca como o estado brasileiro com a maior área queimada acumulada nos últimos 39 anos, de acordo com a mais recente coleção de dados do MapBiomas Fogo. Entre 1985 e 2023, um total de 43.667.745 hectares foram consumidos pelo fogo no estado.

