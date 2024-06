Mato Grosso: O Estado que Mais Cresce no Brasil Mato Grosso se destaca como o estado com o maior aumento de renda nos últimos 20 anos, conforme dados do Instituto Brasileiro de...

Mato Grosso se destaca como o estado com o maior aumento de renda nos últimos 20 anos, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Entre 2002 e 2021, a renda per capita saltou de R$ 7,3 mil para impressionantes R$ 65,4 mil, refletindo um crescimento substancial que coloca o estado como um exemplo de desenvolvimento econômico no país.

