Mato Grosso: Qualidade de vida em destaque

Mato Grosso está entre os estados com melhor qualidade de vida no Brasil, mostra pesquisa IPS

Um estudo inédito, divulgado nesta quarta-feira (3), aponta Mato Grosso como o 11º estado com melhor qualidade de vida do Brasil. A pesquisa, realizada pelo Índice de Progresso Social (IPS) Brasil, avaliou 5.700 municípios em todo o país, utilizando uma metodologia internacional que considera o bem-estar da população com base em dados oficiais.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.