Mato Grosso: realidade alarmante do trabalho escravo no Brasil Mato Grosso se destaca negativamente no cenário nacional ao ser o terceiro estado com maior número de resgates de trabalhadores em...

Alto contraste

A+

A-

Mato Mato Grosso registra o terceiro maior número de resgates de trabalho escravo no Brasil

Mato Grosso se destaca negativamente no cenário nacional ao ser o terceiro estado com maior número de resgates de trabalhadores em condições análogas à escravidão nos últimos 28 anos. De acordo com dados do Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas, entre 1995 e 2023, foram resgatados 6.149 trabalhadores no estado, representando 10,1% do total no país. A média anual de resgates em Mato Grosso é de 212, ficando atrás apenas do Pará, com 13.459 resgates (22,1%), e Minas Gerais, com 7.098 resgates (11,7%).

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Onde assistir Corinthians x Cuiabá ao vivo - Brasileirão nesta quarta-feira (26/06/2024)

• Onde assistir Geórgia x Portugal ao vivo - Eurocopa nesta quarta-feira (26/06/2024)

• Mato Grosso registra o terceiro maior número de resgates de trabalho escravo no Brasil



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.