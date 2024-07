Cenário MT |Do R7

Mato Grosso realiza leilão de aeronaves do Ciopaer - Confira os detalhes! A Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp-MT) realizará, no dia 31 de julho, um leilão de duas aeronaves pertencentes...

Mato Grosso realiza leilão de aeronaves do Ciopaer

A Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp-MT) realizará, no dia 31 de julho, um leilão de duas aeronaves pertencentes ao Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer). O evento será aberto a participantes presenciais e online, com o objetivo de arrecadar recursos para a compra de uma nova aeronave, como parte do processo de modernização da frota da unidade especializada, que atua em missões policiais, de resgate, busca, salvamento e saúde.

