Mato Grosso recebe representantes internacionais para monitoramento ambiental

Mato Grosso recebe representantes da Alemanha e Reino Unido para monitoramento do Programa REM MT

Entre os dias 15 e 18 de julho, o Governo de Mato Grosso receberá representantes dos governos da Alemanha e do Reino Unido para uma missão de monitoramento do Programa REM MT. Essa iniciativa, financiada pelos dois países e executada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), tem como objetivo principal acompanhar o andamento das atividades e avaliar os resultados obtidos na primeira fase do programa (2018-2024).

