Cenário MT |Do R7

Mato Grosso: Rota Quadrante Rondon impulsiona comércio Sul-Americano Em uma cerimônia realizada em Cáceres (MT) no dia 21 de junho, os ministros da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, do Planejamento...

Alto contraste

A+

A-

Mato Grosso se destaca com a Rota Quadrante Rondon para impulsionar comércio Sul-Americano

Em uma cerimônia realizada em Cáceres (MT) no dia 21 de junho, os ministros da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, anunciaram a introdução da Rota Quadrante Rondon. Esta é uma das cinco Rotas de Integração Sul-Americana, destacada como a mais relevante para o estado de Mato Grosso, devido aos significativos investimentos em dois de seus aeroportos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Mato Grosso se destaca com a Rota Quadrante Rondon para impulsionar comércio Sul-Americano

• Onde assistir Uruguai x Panamá ao vivo - Copa América neste domingo (23/06/2024)

• Onde assistir Estados Unidos x Bolívia ao vivo - Copa América neste domingo (23/06/2024)



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.