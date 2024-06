Mato Grosso se destaca na produção de café e avança para a 9ª posição nacional

Alto contraste

A+

A-

Mato Grosso avança para a 9ª posição na produção nacional de café

Em uma década, Mato Grosso fez um avanço notável, saindo do penúltimo lugar na produção nacional de café para a 9ª posição. Esse progresso, conforme dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), destaca a evolução do estado no setor cafeeiro, abrangendo atualmente 29 municípios envolvidos na produção do grão.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Mato Grosso avança para a 9ª posição na produção nacional de café

• Mulher é condenada a 34 anos de prisão por matar e esquartejar o próprio filho em Sorriso

• Onde assistir Seleção Brasileira x Costa Rica ao vivo - Copa América nesta segunda-feira (24/06/2024)



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.