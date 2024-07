Cenário MT |Do R7

Mato Grosso se prepara para sediar o maior festival de robótica do Brasil Entre 6 e 8 de agosto de 2024, Cuiabá estará no centro das atenções quando se transformar na capital brasileira da robótica, acolhendo...

Entre 6 e 8 de agosto de 2024, Cuiabá estará no centro das atenções quando se transformar na capital brasileira da robótica, acolhendo mais de 100 equipes de diversas partes do Brasil para uma celebração de inovação e aprendizado através do Festival de Robótica Educacional.

