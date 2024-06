Cenário MT |Do R7

MEI lidera abertura de empresas em Mato Grosso: crescimento e resiliência em destaque De janeiro a junho de 2024, o Microempreendedor Individual (MEI) foi o principal motor de abertura de empresas em Mato Grosso, com...

MEI lidera abertura de empresas em Mato Grosso no primeiro semestre de 2024 Por: Tânia Rêgo/Agência Brasil

De janeiro a junho de 2024, o Microempreendedor Individual (MEI) foi o principal motor de abertura de empresas em Mato Grosso, com 33.453 novos registros, representando 73% do total de pequenos negócios no estado.

