Ministério Público de Mato Grosso investiga verbas indenizatórias questionáveis

Ministério Público de Mato Grosso intensifica ações contra verbas indenizatórias exorbitantes

O pagamento de verbas indenizatórias a vereadores em Mato Grosso tem sido alvo de intensas discussões e medidas do Ministério Público Estadual (MPE) nos últimos meses. A principal preocupação gira em torno da elevada quantia dessas verbas, que em alguns casos chega a 75% do subsídio dos vereadores, além da falta de transparência e comprovação do uso adequado dos recursos.

