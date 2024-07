Ministério Público questiona verba indenizatória de vereadores em Juscimeira O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), por meio da Procuradoria-Geral de Justiça, entrou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade...

Ministério Público de Mato Grosso questiona verba indenizatória de 75% para vereadores de Juscimeira

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), por meio da Procuradoria-Geral de Justiça, entrou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) contra a Lei nº 1362/22 do município de Juscimeira, que criou uma verba indenizatória para os vereadores equivalente a 75% do subsídio, substituindo o pagamento de diárias.

