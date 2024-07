Cenário MT |Do R7

Morador de Lucas do Rio Verde é contemplado com R$ 50 mil do Nota MT A Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz MT), por meio do Nota MT, divulgou nesta quinta-feira (11.07) a relação dos 1.008 ganhadores...

Associação de Amigos da Criança com Câncer - AACC - Foto por: Jana Pessôa/Setasc-MT

A Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz MT), por meio do Nota MT, divulgou nesta quinta-feira (11.07) a relação dos 1.008 ganhadores do 74º sorteio do programa, o Mensal Junho 2024.

