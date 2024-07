Cenário MT |Do R7

MPF em Mato Grosso abre processo seletivo para estagiários de nível superior e de pós-graduação Estudantes de nível superior e de pós-graduação interessados em estagiar em uma das unidades do Ministério Público Federal (MPF)...

‌



A+

A-

Estudantes de nível superior e de pós-graduação interessados em estagiar em uma das unidades do Ministério Público Federal (MPF) já podem se inscrever no processo seletivo. Em Mato Grosso, os candidatos podem se inscrever em uma das seguintes unidades: Procuradoria da República em Mato Grosso (PR/MT); e Procuradoria da República nos Municípios (PRMs) de Barra do Garças; Cáceres; Rondonópolis e Sinop.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• MPF em Mato Grosso abre processo seletivo para estagiários de nível superior e de pós-graduação

• Mato Grosso tem mais de 3,4 mil vagas de emprego disponíveis no Sine

• Caixa é condenada a indenizar cliente por roubo de joias penhoradas em Mato Grosso