Mulher em surto ataca marido e enfermeira em Mato Grosso Em um episódio de fúria e violência, uma mulher de 39 anos, que não teve o nome revelado, atacou o marido com uma faca e agrediu... Cenário MT|Do R7 18/07/2024 - 09h20 (Atualizado em 18/07/2024 - 09h20 ) ‌



Mulher sob efeito de medicamentos e álcool ataca marido e enfermeira em Mato Grosso

Em um episódio de fúria e violência, uma mulher de 39 anos, que não teve o nome revelado, atacou o marido com uma faca e agrediu uma enfermeira do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na tarde de quarta-feira (17). O caso aconteceu no bairro Jardim Atlântico, em Tangará da Serra (Mato Grosso).

