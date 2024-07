‌



A+

A-

Onde assistir Argentina x Canadá ao vivo - Copa América nesta terça-feira (09/07/2024). Foto: Divulgação AFA

Estamos aqui para mais uma emocionante Semifinal do torneio, onde Argentina e Canadá se enfrentam nesta terça-feira, 09/07/2024, às 21h00 de Brasília. As duas equipes estão em busca de uma vaga na grande final e prometem um duelo de muita intensidade e qualidade técnica. O público presente no estádio e os telespectadores ao redor do mundo certamente serão brindados com um espetáculo de futebol de alto nível. Quem sairá vitorioso e garantirá sua presença na decisão? Só acompanhando essa partida para descobrir. O jogo promete fortes emoções e grandes jogadas, então preparem-se para uma noite de futebol de alto nível!

