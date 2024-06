Onde assistir Argentina x Peru ao vivo - Fique por dentro da Copa América!

Alto contraste

Onde assistir Argentina x Peru ao vivo - Fase de grupos neste sábado (29/06/2024). Foto: AFA

Estamos na Rodada 3 da fase de grupos da Copa América, neste sábado, 29 de junho de 2024, com um grande confronto entre Argentina e Peru. As duas equipes entram em campo em busca da vitória. O jogo promete muita emoção e lances de tirar o fôlego, com as seleções mostrando todo o seu talento e determinação. A bola vai rolar às 21h00 de Brasília, e você não pode perder nenhum lance dessa partida decisiva. Prepare-se para uma noite de futebol de alto nível e torça pelo seu time favorito!

