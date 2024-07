Onde assistir Avaí x Ceará ao vivo - Série B nesta sexta-feira (19/07/2024) Estamos aqui para mais um emocionante confronto pela Rodada 16 do campeonato Brasileiro da Série B, que acontecerá nesta sexta-feira... Cenário MT|Do R7 19/07/2024 - 07h13 (Atualizado em 19/07/2024 - 07h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Onde assistir Avaí x Ceará ao vivo - Série B nesta sexta-feira (19/07/2024). Foto: Leandro Boeira/Avaí

Estamos aqui para mais um emocionante confronto pela Rodada 16 do campeonato Brasileiro da Série B, que acontecerá nesta sexta-feira, 19 de julho de 2024, às 19h00 de Brasília. O Avaí enfrentará o Ceará em busca de mais uma vitória para se manter na parte de cima da tabela. Será um duelo de muita intensidade e disputa, com ambas as equipes buscando os três pontos a todo custo. Preparem-se para acompanhar cada lance e torcer pelo seu time do coração neste jogo imperdível!

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Onde assistir Avaí x Ceará ao vivo - Série B nesta sexta-feira (19/07/2024)

• Jogos de hoje - Confira a agenda esportiva desta sexta-feira (19/07/2024)

• Homem que estuprou e matou bebê de sete meses em Mato Grosso é indiciado por homicídio qualificado