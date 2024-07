Onde assistir Botafogo-PB x ABC ao vivo - Série C neste domingo (21/07/2024) Hoje é dia de mais um confronto emocionante pela Rodada 14 do campeonato Brasileiro da Série C, onde o Botafogo-PB enfrenta o ABC... Cenário MT|Do R7 21/07/2024 - 12h03 (Atualizado em 21/07/2024 - 12h03 ) ‌



Onde assistir Botafogo-PB x ABC ao vivo - Série C neste domingo (21/07/2024). Foto: Cristiano Santos/Botafogo-PB

Hoje é dia de mais um confronto emocionante pela Rodada 14 do campeonato Brasileiro da Série C, onde o Botafogo-PB enfrenta o ABC. As duas equipes entram em campo neste domingo, 21 de julho de 2024, às 19h00 de Brasília, em busca da vitória e dos três pontos. O jogo promete ser disputado do início ao fim, com muita garra e determinação por parte dos jogadores. Os torcedores podem esperar por um duelo eletrizante, com lances de tirar o fôlego e muita emoção até o apito final do árbitro. É hora de torcer e vibrar com mais uma partida do nosso futebol brasileiro!

