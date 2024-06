Onde assistir Brasil x Costa Rica ao vivo - Copa América nesta segunda-feira (24/06/2024) Estamos aqui para mais um emocionante jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2024, pela Rodada 1 do torneio. Nesta segunda...

Onde assistir Brasil x Costa Rica ao vivo - Copa América nesta segunda-feira (24/06/2024). Foto: Rafael Ribeiro/CBF (RAFAEL RIBEIRO/CBF\r\r\r\r)

Estamos aqui para mais um emocionante jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2024, pela Rodada 1 do torneio. Nesta segunda-feira, a Seleção Brasileira enfrenta a Costa Rica em busca de uma vitória nesta fase de grupos. O jogo promete ser eletrizante, com as duas equipes buscando os três pontos para garantir uma boa posição na tabela. A partida está marcada para esta segunda-feira, dia 24 de junho, às 22h00 no horário de Brasília. Preparem-se para mais um espetáculo do futebol mundial!

