Onde assistir Capivariano x Bragantino ao vivo - Copa Paulista neste sábado (13/07/2024) Hoje é dia de mais um emocionante confronto pela Rodada 5 da Copa Paulista, onde o Capivariano enfrenta o Bragantino. As equipes...

Onde assistir Capivariano x Bragantino ao vivo - Copa Paulista neste sábado (13/07/2024). Foto: José Augusto Fotografia

Hoje é dia de mais um emocionante confronto pela Rodada 5 da Copa Paulista, onde o Capivariano enfrenta o Bragantino. As equipes entram em campo neste sábado, 13/07/2024, às 15h00 de Brasília, em busca da vitória para somar pontos importantes na competição. O jogo promete muita emoção e lances de tirar o fôlego, com as duas equipes buscando o gol a todo momento. Fiquem ligados, pois teremos um duelo eletrizante pela frente!

