Onde assistir Corinthians x Criciúma ao vivo - Fase única nesta terça-feira (16/07/2024). Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Estamos aqui para mais um emocionante confronto pela Rodada 17 do campeonato Brasileiro, que acontece nesta terça-feira, 16 de julho de 2024, às 21h00 de Brasília. O Corinthians enfrenta o Criciúma em busca de mais uma vitória para sair do sufoco. Os times entram em campo com muita determinação, prontos para dar o seu melhor e conquistar os três pontos. O que será que nos espera nesse duelo eletrizante? Vamos acompanhar cada lance de perto e torcer para ver um grande espetáculo de futebol.

