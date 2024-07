Onde assistir CRB x Ituano ao vivo - Série B neste sábado (20/07/2024) É com muita expectativa que estamos prestes a acompanhar mais um emocionante confronto pela Rodada 16 do campeonato Brasileiro da... Cenário MT|Do R7 20/07/2024 - 09h43 (Atualizado em 20/07/2024 - 09h43 ) ‌



Onde assistir CRB x Ituano ao vivo - Série B neste sábado (20/07/2024). Foto: Francisco Cedrim/CRB

É com muita expectativa que estamos prestes a acompanhar mais um emocionante confronto pela Rodada 16 do campeonato Brasileiro da Série B. O CRB enfrenta o Ituano neste sábado, 20/07/2024, às 17h00 de Brasília. As duas equipes entram em campo em busca da vitória para somar pontos importantes na tabela e se aproximarem de seus objetivos na competição. Com um histórico de confrontos equilibrados, podemos esperar um jogo disputado e cheio de emoções. Fiquem ligados para não perder nenhum lance dessa partida eletrizante!

