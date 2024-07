Cenário MT |Do R7

Onde assistir Espanha x Alemanha ao vivo - Eurocopa nesta sexta-feira (05/07/2024) Hoje é dia de emoção e tensão para os amantes do futebol, pois estamos diante de um confronto épico entre duas potências do futebol...

Onde assistir Espanha x Alemanha ao vivo - Eurocopa nesta sexta-feira (05/07/2024). Foto: Divulgação Pablo García/RFEF/Pablo García

Hoje é dia de emoção e tensão para os amantes do futebol, pois estamos diante de um confronto épico entre duas potências do futebol mundial. A Espanha e a Alemanha se enfrentam nesta sexta-feira, 05/07, às 13h00 de Brasília, pelas Quartas de final da Eurocopa. Duas seleções com tradição e história, prontas para dar o seu melhor em busca de uma vaga na próxima fase. O que podemos esperar desse duelo? Quem sairá vitorioso e seguirá vivo na disputa pelo título? Preparem-se, pois a bola vai rolar e a emoção está garantida!

