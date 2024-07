Onde assistir Francana x Monte Azul ao vivo - Copa Paulista neste domingo (21/07/2024) Estamos aqui para mais um emocionante confronto pela Rodada 6 da Copa Paulista, que promete muita emoção e rivalidade entre Francana... Cenário MT|Do R7 20/07/2024 - 20h13 (Atualizado em 20/07/2024 - 20h13 ) ‌



Onde assistir Francana x Monte Azul ao vivo - Copa Paulista neste domingo (21/07/2024). Foto: Divulgação Francana

Estamos aqui para mais um emocionante confronto pela Rodada 6 da Copa Paulista, que promete muita emoção e rivalidade entre Francana e Monte Azul. As equipes entram em campo neste domingo, dia 21/07/2024, às 10h30 de Brasília, em busca da vitória e dos preciosos pontos na tabela de classificação. O jogo promete ser disputado do início ao fim, com lances de tirar o fôlego e muita emoção para os torcedores que acompanham de perto essa batalha. Preparem-se para mais um grande espetáculo do futebol!

