Onde assistir Grêmio Prudente x Votuporanguense ao vivo - Copa Paulista neste sábado (13/07/2024). Foto: Murilo Aguilar/Divulgação

Hoje é dia de mais um confronto emocionante pela Rodada 5 da Copa Paulista, onde Grêmio Prudente e Votuporanguense se enfrentam em busca da vitória. A partida promete muita emoção e lances de tirar o fôlego, com as equipes buscando os três pontos a todo custo. O jogo está marcado para este sábado, dia 13/07/2024, às 16h00 de Brasília. Preparem-se para acompanhar cada lance e torcer pelo seu time do coração nesse duelo eletrizante!

