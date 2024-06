Alto contraste

Onde assistir Internacional x Atlético-MG ao vivo - Fase única nesta quarta-feira (26/06/2024). Foto: Ricardo Duarte/SCI ricardo duarte

Estamos diante de um confronto eletrizante pela Rodada 12 do campeonato, onde o Internacional enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira, 26/06/2024, às 21h30 de Brasília. As equipes entram em campo com tudo em jogo, buscando a vitória para se manterem firmes na briga pelo título. O clima no estádio é de pura tensão e expectativa, com as torcidas empurrando seus times do início ao fim. Quem sairá vitorioso deste duelo tão importante? Só o tempo dirá. Preparem-se para mais um jogo emocionante!

