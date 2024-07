Onde assistir Juventude x Atlético-MG ao vivo - Brasileirão nesta terça-feira (16/07/2024) E estamos de volta com mais um emocionante confronto pela Rodada 17 do campeonato Brasileiro, onde o Juventude enfrenta o Atlético...

Onde assistir Juventude x Atlético-MG ao vivo - Brasileirão nesta terça-feira (16/07/2024). Foto: Fernando Alves/EC Juventude

E estamos de volta com mais um emocionante confronto pela Rodada 17 do campeonato Brasileiro, onde o Juventude enfrenta o Atlético-MG nesta terça-feira, 16 de julho de 2024, às 19h00 de Brasília. As equipes entram em campo em busca da vitória para somar pontos importantes na tabela de classificação. O Juventude vem de uma sequência positiva e busca manter o bom momento, enquanto o Atlético-MG quer se recuperar de resultados recentes e voltar a vencer. O palco está pronto para mais um grande espetáculo do futebol brasileiro, e a torcida pode esperar por muita emoção e lances incríveis ao longo dos 90 minutos de jogo. Vamos acompanhar juntos cada lance dessa partida imperdível!

