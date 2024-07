Onde assistir Portuguesa x Juventus-SP ao vivo - Copa Paulista neste sábado (20/07/2024) Estamos na Rodada 6 da Copa Paulista, e neste sábado, dia 20/07/2024, teremos um confronto eletrizante entre Portuguesa e Juventus... Cenário MT|Do R7 20/07/2024 - 04h12 (Atualizado em 20/07/2024 - 04h12 ) ‌



Onde assistir Portuguesa x Juventus-SP ao vivo - Copa Paulista neste sábado (20/07/2024). Foto: Divulgação Portuguesa

Estamos na Rodada 6 da Copa Paulista, e neste sábado, dia 20/07/2024, teremos um confronto eletrizante entre Portuguesa e Juventus-SP. As equipes entram em campo às 15h00 de Brasília em busca da vitória para somar pontos importantes nesta fase inicial da competição. O clima é de expectativa e emoção, com os torcedores ansiosos para ver quem sairá vitorioso neste duelo. Preparem-se, pois teremos um jogo de muita intensidade e disputa até o apito final do árbitro. Vamos acompanhar cada lance com muita atenção e vibrar com as jogadas que prometem agitar essa partida!

