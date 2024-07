Onde assistir Santos x Coritiba ao vivo - Série B nesta segunda-feira (22/07/2024) Estamos na Rodada 17 do campeonato Brasileiro da Série B, nesta segunda-feira, 22 de julho de 2024, às 20h00 de Brasília, para acompanhar... Cenário MT|Do R7 22/07/2024 - 07h13 (Atualizado em 22/07/2024 - 07h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Onde assistir Santos x Coritiba ao vivo - Série B nesta segunda-feira (22/07/2024). Foto: Raul Baretta/Santos FC

Estamos na Rodada 17 do campeonato Brasileiro da Série B, nesta segunda-feira, 22 de julho de 2024, às 20h00 de Brasília, para acompanhar o emocionante confronto entre Santos e Coritiba. As duas equipes entram em campo em busca da vitória para somar pontos importantes na tabela e garantir uma boa posição na fase única do campeonato. O clima está tenso e a expectativa é de um jogo disputado, com muita emoção e lances incríveis. Fiquem ligados, pois a bola vai rolar e promete muitas emoções para os torcedores de ambas as equipes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Leia mais em CenárioMT



• Onde assistir Santos x Coritiba ao vivo - Série B nesta segunda-feira (22/07/2024)

• Jogos de hoje - Confira a agenda esportiva desta segunda-feira (22/07/2024)

• Cuiabá perde em casa e Fluminense deixa a lanterna