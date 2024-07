Onde assistir São-Carlense x Rio Claro ao vivo - Copa Paulista neste sábado (20/07/2024) Estamos na Rodada 6 da Copa Paulista, e hoje teremos um grande confronto entre São-Carlense e Rio Claro. As equipes entram em campo... Cenário MT|Do R7 20/07/2024 - 06h43 (Atualizado em 20/07/2024 - 06h43 ) ‌



Onde assistir São-Carlense x Rio Claro ao vivo - Copa Paulista neste sábado (20/07/2024). Foto: Divulgação São-Carlense

Estamos na Rodada 6 da Copa Paulista, e hoje teremos um grande confronto entre São-Carlense e Rio Claro. As equipes entram em campo neste sábado, 20 de julho de 2024, às 16h00 de Brasília, em busca da vitória para somar pontos importantes na primeira fase da competição. O clima está eletrizante no estádio, com as torcidas empurrando seus times do início ao fim. Preparem-se para um jogo emocionante e cheio de lances incríveis. É hora de acompanhar mais um duelo do futebol brasileiro!

