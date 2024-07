‌



Onde assistir São-Carlense x XV de Piracicaba ao vivo - Copa Paulista neste sábado (13/07/2024). Foto: Divulgação São-Carlense

Estamos aqui para mais um emocionante confronto pela Rodada 5 da Copa Paulista, onde o São-Carlense enfrenta o XV de Piracicaba. As equipes entram em campo neste sábado, 13 de julho de 2024, às 16h00, em busca da vitória e dos preciosos pontos na tabela. O clima está eletrizante no estádio, com as torcidas empurrando seus times rumo à vitória. Preparem-se para acompanhar cada lance, cada jogada e cada gol dessa partida imperdível. É hora de muita emoção e adrenalina no futebol!

