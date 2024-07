Cenário MT |Do R7

Operação policial desarticula associação criminosa envolvida no comércio ilegal de armas em Cuiabá A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá deflagrou, nesta sexta-feira (05.07), a Operação Arms Trade para cumprir sete...

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá deflagrou, nesta sexta-feira (05.07), a Operação Arms Trade para cumprir sete mandados, entre prisões e buscas, contra uma associação criminosa que agia no comércio ilegal e roubo de armas de fogo na capital. Os investigados estão envolvidos também no roubo seguido de morte, ocorrido no ano passado, que vitimou um vigiante patrimonial.

