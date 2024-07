Operação policial resulta na apreensão de máquinas agrícolas, armas e caminhões A Polícia Civil de Mato Grosso, em colaboração com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, executou uma operação que resultou na apreensão...

Cenário MT|Do R7 03/07/2024 - 06h33 (Atualizado em 03/07/2024 - 06h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share