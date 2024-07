Pai que atirou em filho em Mato Grosso: tragédia familiar choca a região A trágica história no noroeste de Mato Grosso teve um novo capítulo nesta segunda-feira (23). O jovem de 23 anos, que foi baleado... Cenário MT|Do R7 23/07/2024 - 11h24 (Atualizado em 23/07/2024 - 11h24 ) ‌



Pai que atirou em filho em Mato Grosso responde por homicídio consumado após morte da vítima

A trágica história no noroeste de Mato Grosso teve um novo capítulo nesta segunda-feira (23). O jovem de 23 anos, que foi baleado pelo próprio pai na semana passada, teve morte cerebral decretada após quatro dias internado em estado gravíssimo em um hospital de Cuiabá. Com a morte do filho, o pai agora responde por homicídio qualificado consumado.

