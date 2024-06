Cenário MT |Do R7

Pedido de vistas adia votação de projeto que extingue cargo de terapeuta ocupacional na Prefeitura

Um pedido de vistas feito durante a sessão da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde nesta segunda-feira (24) tirou da pauta projeto que propõe a extinção de um cargo de terapeuta ocupacional na Prefeitura Municipal. O pedido foi formulado pelo vereador Marcos Paulista. Seria a segunda votação do projeto no poder legislativo.

