Período proibitivo de queimadas: Prefeitura de Lucas do Rio Verde cede brigadistas para auxiliar autoridades O Estado de Mato Grosso decretou a partir de hoje, 01 de julho, o início do período proibitivo de queimadas em todos os 142 municípios...

(Foto: Ascom Prefeitura/Edivaldo Rios (Flecha))

O Estado de Mato Grosso decretou a partir de hoje, 01 de julho, o início do período proibitivo de queimadas em todos os 142 municípios. Dessa forma, as equipes de combate a incêndios, formadas pelo Corpo de Bombeiros, estão a postos para atender denúncias dessa natureza. A Prefeitura de Lucas do Rio Verde concederá seis brigadistas para auxiliar os bombeiros no município e região.

