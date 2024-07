Polêmica em Mato Grosso: Lei do Transporte Zero gera protestos e controvérsias Na quinta-feira (18), durante audiência pública na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), pescadores protagonizaram um protesto... Cenário MT|Do R7 18/07/2024 - 15h01 (Atualizado em 18/07/2024 - 15h01 ) ‌



Lei do Transporte Zero gera protestos e polêmica em Mato Grosso

Na quinta-feira (18), durante audiência pública na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), pescadores protagonizaram um protesto contra a Lei do Transporte Zero. A ação, que simbolizava o luto pela pesca no estado, incluiu a colocação de caixões no plenário.

