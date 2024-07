Polêmica Lei em Mato Grosso gera debate sobre gênero de enfermeiros A polêmica Lei 12.542, que determina o gênero do profissional de enfermagem de acordo com o sexo do paciente em Mato Grosso, teve...

A polêmica Lei 12.542, que determina o gênero do profissional de enfermagem de acordo com o sexo do paciente em Mato Grosso, teve sua votação de revogação adiada pela Assembleia Legislativa do Estado (ALMT).

