Polícia age rápido e recupera caminhonete e celulares roubados em Mato Grosso

Suspeito de invadir casa com faca é morto em confronto com a polícia

Policiais militares de Aripuanã recuperaram uma caminhonete, 28 celulares e outros itens roubados de uma loja de manutenção de eletrônicos nesta quinta-feira (27.06). Na ação, dois criminosos, com um total de 14 passagens criminais, foram localizados e entraram em confronto com as equipes policiais.

