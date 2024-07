Polícia Civil de Mato Grosso captura 291 foragidos e aumenta prisões em 37%

‌



A+

A-

Polinter de Mato Grosso captura 291 foragidos no primeiro semestre e aumenta prisões em 37%

A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Gerência Estadual de Polinter e Capturas, intensificou as ações de combate à criminalidade no primeiro semestre de 2024, com resultados expressivos. Entre janeiro e junho, foram cumpridos 291 mandados de prisão, um aumento de 37% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 213 mandados foram efetivados.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Polinter de Mato Grosso captura 291 foragidos no primeiro semestre e aumenta prisões em 37%

• Shopping Popular de Cuiabá reabre em breve com barracas no estacionamento

• Trabalhador da Universidade Federal de Mato Grosso recebe diferença salarial por desvio de função