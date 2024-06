Cenário MT |Do R7

Polícia Civil deflagra Operação Dom Quixote para investigar sequestro e morte de nordestinos em Mato Grosso Na manhã de quarta-feira, 26 de junho de 2024, a Polícia Civil do Mato Grosso, através da Delegacia Especializada de Homicídios...

Na manhã de quarta-feira, 26 de junho de 2024, a Polícia Civil do Mato Grosso, através da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Rondonópolis, deflagrou a Operação Dom Quixote. A ação, que visava o cumprimento de 17 ordens judiciais, marca um passo importante na investigação do sequestro e assassinato de 14 trabalhadores nordestinos que estavam no município.

