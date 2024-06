Polícia Civil desarticula organização criminosa em operação contra lavagem de dinheiro em Sinop

Alto contraste

Polícia Civil faz operação em Sinop contra lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas

A Polícia Civil de Mato Grosso, através da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Sinop, com apoio da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), deflagrou na tarde da última terça-feira (25/06) uma ação de busca e apreensão na Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá. A ação, que é um desdobramento da Operação Follow the Money, realizada em março deste ano, teve como objetivo desarticular uma organização criminosa que atuava na região norte do estado e que utilizava as celas da Penitenciária como base para suas atividades ilícitas.

