Polícia Civil desmantela quadrilhas e combate sonegação fiscal em Mato Grosso: R$ 370 milhões em prejuízos aos cofres públicos

Em um duro golpe contra a sonegação fiscal em Mato Grosso, a Polícia Civil, em conjunto com o Ministério Público e a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), deflagrou quatro operações no primeiro semestre deste ano, resultando em 38 mandados de busca e apreensão e três prisões. As ações, realizadas pela Delegacia Especializada de Crimes Fazendários (Defaz), visaram desmantelar grupos criminosos que causaram prejuízos estimados em mais de R$ 370 milhões aos cofres estaduais.

