Polícia esclarece homicídio em Nova Mutum com prisão do autor de disparos em Lucas do Rio Verde A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Nova Mutum (264 km ao norte de Cuiabá) cumpriu, na manhã desta quarta-feira...

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Nova Mutum (264 km ao norte de Cuiabá) cumpriu, na manhã desta quarta-feira (03.07), o mandado de prisão preventiva contra o autor do homicídio de um jovem, ocorrido no mês de maio, no município.

