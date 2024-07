Cenário MT |Do R7

Polícia prende casal por tráfico em Mato Grosso Policiais militares do 15º Batalhão e do Batalhão de Ronda Ostensiva Tática Móvel (Rotam) apreenderam, neste domingo (07.07), 27...

Policiais militares do 15º Batalhão e do Batalhão de Ronda Ostensiva Tática Móvel (Rotam) apreenderam, neste domingo (07.07), 27 quilos de entorpecentes, em duas abordagens, no município de Alto Araguaia (422 km de Cuiabá). Na ação, um casal foi preso por tráfico de drogas e teve um veículo Parati recolhido.

