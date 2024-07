Polícia prende suspeitos de sequestro e assassinato em Mato Grosso Policiais da Delegacia de Primavera do Leste, Mato Grosso, cumpriram nesta semana três mandados de prisão contra os responsáveis... Cenário MT|Do R7 20/07/2024 - 14h43 (Atualizado em 20/07/2024 - 14h43 ) ‌



Policiais prendem três suspeitos de sequestro e assassinato de adonsáveis pelo sequestro e assassinato de um adolescente

Policiais da Delegacia de Primavera do Leste, Mato Grosso, cumpriram nesta semana três mandados de prisão contra os responsáveis pelo sequestro e assassinato de um adolescente, no final do ano passado, cujo corpo não foi localizado até hoje. Os três criminosos, que já estavam detidos por outros delitos, são investigados pelo sequestro, cárcere privado e homicídio qualificado de uma adolescente de 14 anos.

